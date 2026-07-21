Псковские работодатели могут обратиться за компенсацией расходов на охрану труда до 1 августа

До 1 августа работодатели в Псковской области могут обратиться за компенсацией расходов на охрану труда работников, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по региону.

Такой возможностью с начала года уже воспользовались 183 страхователей региона. Они подали в отделение СФР по Псковской области заявления на финансирование мероприятий по охране труда на сумму свыше 77 миллионов рублей. Всего на эти цели в текущем году региональное отделение планирует направить порядка 80 миллионов, поэтому приём заявлений продолжается.

Механизм возмещения простой, отметили специалисты и пояснили, что сначала работодатель проводит мероприятия за свой счёт, а затем отделение СФР компенсирует ему расходы. Обычно сумма возмещения составляет до 20% от страховых взносов на травматизм, уплаченных за предыдущий год. Если в план включить санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста (тех, кому до пенсии осталось не больше пяти лет), лимит можно увеличить до 30%.

Работодатель сам определяет, на что потратить средства. Как правило, псковские страхователи проводят специальную оценку условий труда, закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ), организуют обязательные медицинские осмотры, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение и лечебно-профилактическое питание.

В этом году перечень профилактических мер расширен. Теперь можно получить компенсацию за установку оборудования для автоматизированной выдачи СИЗ, покупку манекенов-тренажёров для обучения первой помощи, оснащение медицинских пунктов, приобретение алкотестеров, аппаратов для измерения давления и пульса, а также тахографов для отдельных категорий транспорта.

Участвовать в программе могут организации любой формы собственности и индивидуальные предприниматели с наёмными работниками. Главное условие — своевременная уплата страховых взносов и отсутствие задолженностей.

«Тем, кто ещё не обратился за поддержкой, рекомендую не откладывать. На первом этапе – достаточно направить заявление и план финансового обеспечения мероприятий по охране труда, планируемых работодателем к реализации. Самый простой способ — через личный кабинет на портале Госуслуг, где все формы заполняются в электронном виде. Решение о согласовании заявления на финансирование нашими специалистам будет принято в течение девяти рабочих дней», — отметил управляющий отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

После проведения хотя бы одного мероприятия из плана можно подать заявление на возмещение с подтверждающими расходы документами. Сделать это необходимо не позднее 15 ноября. Решение о перечислении средств принимается в течение 15 рабочих дней. При наличии замечаний у работодателя есть 5 дней на их устранение.

По всем вопросам можно обратиться в региональный контакт-центр для страхователей по телефону: 8(8112) 700-201. Операторы работают с понедельника по четверг с 08:30 до 18:00, в пятницу — с 08:30 до 16:30.