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Островича осудили на год условно за нападение на женщину-полицейского

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Вынесен обвинительный приговор островичу, применившему насилие в отношении сотрудника полиции при исполнении, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как установлено судом, вечером 6 марта в дежурную часть ОМВД России по Островскому району поступило сообщение о противоправном поведении Калашникова, который устроил скандал с использованием ненормативной лексики и грубой нецензурной брани.

Дежурный участковый уполномоченный, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, прибыла по месту жительства подсудимого в один из многоквартирных домов города Остров-3. Калашников, находившийся в это время на лестничной площадке в подъезде дома, не желая подчиняться законным действиям и требованиям сотрудника полиции, схватил участкового уполномоченного за руку, после чего толкнул ее в спину. При вынесении приговора суд учел состояние здоровья подсудимого, обусловленное наличием хронических заболеваний, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Калашников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком в один год.

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