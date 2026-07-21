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Андрей Козлов: Проект «Российское село» направлен на популяризацию людей труда

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«Аграрный диктант» и «Земский почтальон» — это две инициативы в рамках проекта «Единой России» «Российское село», направленные на популяризацию людей труда, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, парламентарий по округу №12, куратор партийного проекта  Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Андрей Козлов рассказал, что проект «Российское село» направлен на популяризацию людей труда, а также комплексное развитие территорий. В рамках этого проекта реализуются две известные инициативы, в которых многие принимают участие. Это «Аграрный диктант», где поучаствовало более 1,5 тысячи жителей Псковской области, и «Земский почтальон», тоже конкурс. В том году почтальон из Псковской области занял шестое место по Российской Федерации.

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Напомним, почтовый работник из Пустошки Ирина Семёнова, посвятившая профессии сельского почтальона более 26 лет, стала победителем регионального этапа конкурса «Земский почтальон», а после отправилась на федеральный этап. 

«Говоря о мониторинге программы конкурса развития территории, у нас, к сожалению, похвастаться нечем. К сожалению, ввиду того, что мы не довели объекты до конца, на два года нас пока с этого финансирования выкинули, но тем не менее правительство не опускает руки, отправлены документы. Надеемся, все-таки, может быть, что-то поменяется», — комментирует парламентарий. 

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Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

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