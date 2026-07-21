Андрей Козлов: Проект «Российское село» направлен на популяризацию людей труда

«Аграрный диктант» и «Земский почтальон» — это две инициативы в рамках проекта «Единой России» «Российское село», направленные на популяризацию людей труда, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, парламентарий по округу №12, куратор партийного проекта Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Андрей Козлов рассказал, что проект «Российское село» направлен на популяризацию людей труда, а также комплексное развитие территорий. В рамках этого проекта реализуются две известные инициативы, в которых многие принимают участие. Это «Аграрный диктант», где поучаствовало более 1,5 тысячи жителей Псковской области, и «Земский почтальон», тоже конкурс. В том году почтальон из Псковской области занял шестое место по Российской Федерации.

Напомним, почтовый работник из Пустошки Ирина Семёнова, посвятившая профессии сельского почтальона более 26 лет, стала победителем регионального этапа конкурса «Земский почтальон», а после отправилась на федеральный этап. Смотрите также Ирина Семёнова из Пустошки победила в региональном этапе конкурса «Земский почтальон»

«Говоря о мониторинге программы конкурса развития территории, у нас, к сожалению, похвастаться нечем. К сожалению, ввиду того, что мы не довели объекты до конца, на два года нас пока с этого финансирования выкинули, но тем не менее правительство не опускает руки, отправлены документы. Надеемся, все-таки, может быть, что-то поменяется», — комментирует парламентарий.