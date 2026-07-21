Дмитрий Быстров: Три года оккупации тяжело дались Островской земле

82 года назад Островская земля доблестными войсками Красной армии была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в Мах и поздравил жителей муниципалитета с памятной датой.
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах
Дмитрий Быстров вместе с земляками-островичами, губернатором региона Михаилом Ведерниковым, сенатором Алексеем Наумцом, председателем Законодательного Собрания области Александром Котовым, представителями ветеранских и молодежных организаций, воинами Островского гарнизона возложил гирлянды Славы и цветы к центральным мемориалам города.
Напомним, город Остров освобожден 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Тараса Степановича Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую.
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