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Дмитрий Быстров: Три года оккупации тяжело дались Островской земле

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82 года назад Островская земля доблестными войсками Красной армии была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в Мах и поздравил жителей муниципалитета с памятной датой. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

Дмитрий Быстров вместе с земляками-островичами, губернатором региона Михаилом Ведерниковым, сенатором Алексеем Наумцом, председателем Законодательного Собрания области Александром Котовым, представителями ветеранских и молодежных организаций, воинами Островского гарнизона возложил гирлянды Славы и цветы к центральным мемориалам города.

 
«Три года оккупации тяжело дались нашей земле: тысячи жертв, разрушенное хозяйство. Но островичи каждый день боролись с оккупантами так, что у них земля горела под ногами. Слава наших подпольщиков осталась в памяти народа. Люди, не жалея жизни, боролись за независимость нашей Родины и победили! Вечная память павшим Слава воинам-освободителям!» - резюмировал глава муниципалитета.

Напомним, город Остров освобожден 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Тараса Степановича Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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