Жителей Псковской области приглашают принять участие в Международном конкурсе-премии «Кардо»

Жители Псковской области приглашаются на участие в Международном конкурсе-премии «Кардо». Прием заявок на участие в конкурсе «Кардо» продлен до 25 июля, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Кардо» — первая и единственная в мире международная премия уличной культуры и спорта для профессионалов и начинающих атлетов, тренеров, танцоров, художников, музыкантов, видеографов, дизайнеров одежды и других представителей уличной культуры и спорта. В этом году конкурс проводится уже в девятый раз. Участие в такой премии дает шанс побороться за победу и получить звание лучшего в своем деле. Все финалисты встретятся на Гранд-финале во Владивостоке 16—20 сентября. Победители могут получить денежные призы, гранты, обучение у ведущих экспертов и многое другое. Сейчас одним из самых популярных форматов участия стал онлайн-отбор, когда участники присылают свои заявки в видеоформате, которые будет оценивать экспертное сообщество.

На «Кардо» встречаются как известные и сильнейшие атлеты, мировые чемпионы, дизайнеры и другие признанные мастера уличной культуры, так и начинающие спортсмены и любители в одном из 13 направлений: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг и фриран и новой соревновательной номинации — роллерблейдинг.

Организаторы уже получили заявки из всех 89 регионов России и более 100 стран мира от профессионалов и любителей уличной культуры и спорта старше 14 лет. Регистрация доступна на официальном сайте проекта. Соревнования пройдут в двух лигах: профессиональная и любительская.

«Поток заявок растет — мы видим эту динамику, а значит, обязаны дать шанс каждому, кто еще готовится, доделывает видеозаявку, настраивается. К проекту уже присоединились участники из 89 регионов России и более 100 стран мира. Поэтому мы продлеваем прием до 25 июля. Каждое из направлений "Кардо" курируют признанные эксперты — люди, которые сами создают стандарты в своих дисциплинах, — отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

Высокий статус премии подтверждают и впечатляющие итоги прошлого года: в VIII сезоне: национальные этапы прошли в 15 государствах, а на Гранд-финале встретились сильнейшие представители уличной культуры и спорта из 58 стран. Международный интерес к проекту сохраняется и сегодня: уже подали заявки участники из США, Франции, Марокко, Казахстана — всего более 100 стран мина.

IX сезон конкурс-премии «Кардо» реализуется Президентской платформой «Россия — страна возможностей» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».