Врач категорически не рекомендует удалять воду из уха ватными палочками

Ватные палочки, пальцы и другие предметы не подходят для удаления воды из уха, так как они могут травмировать слуховой проход и привести к воспалению, предупредила врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Елена Семенова.

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«Категорически не рекомендуется пытаться удалить воду ватными палочками, шпильками, пальцами или другими предметами. Такие попытки чаще проталкивают воду глубже, травмируют кожу слухового прохода и могут привести к воспалению», — сказала Елена Семенова.

По словам врача, обычно вода выходит из уха сама в течение нескольких минут. Если этого не происходит, можно наклонить голову в сторону заложенного уха, слегка потянуть ушную раковину и попрыгать на одной ноге, либо лечь на бок так, чтобы больное ухо оказалось снизу, порекомендовала Елена Семенова. Она также предупредила, что нельзя без назначения врача закапывать в ухо спирт, перекись водорода или любые капли.

Если вода попала в чистом водоеме или бассейне и барабанная перепонка не повреждена, можно промокнуть ухо полотенцем и дать ему высохнуть естественным путем, отметила специалист.

Если заложенность сохраняется более суток, появляются боль, зуд, выделения, ухудшается слух или повышается температура, необходимо обратиться к лор-врачу, особенно людям с операциями на ухе, перфорацией перепонки или хроническим отитом, обратила внимание Елена Семенова.