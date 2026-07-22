Каждый пятый пскович за год потратил свыше 100 тысяч рублей на помощь близким — опрос

В Псковской области 22% местных жителей за последний год потратили на помощь близким до 100 тысяч рублей, почти каждый пятый (18%) – превысил эту сумму. При этом 37% опрошенных финансово поддерживают родственников без каких-либо условий, и лишь 5% ни при каких обстоятельствах не дают в долг. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и группы Ренессанс страхование (MOEX:RENI) по результатам проведенного опроса*.

Согласно результатам опроса, чаще всего в финансовой помощи нуждаются родители и близкие друзья (по 27%), дети (18%), братья и сестры (16%). Почти половина (47%) опрошенных в Псковской области при этом готовы делиться бюджетом безвозмездно, 25% – в долг на неопределенное время, а 17% готовы помочь только при условии, что деньги будут возвращены в обозначенный срок. Более трети (38%) опрошенных готовы единоразово выделить на помощь близким не более 50 тысяч рублей, 17% – от 50 до 100 тысяч рублей, 5% – от 100 до 200 тысяч рублей, 2% – свыше 200 тысяч рублей, а каждый четвертый (26%) согласен при необходимости отдать на это все свои накопления.

Лишь 13% жителей Псковской области отказывали близким в финансовой поддержке за последние два года, еще 27% сообщили, что им пришлось помочь родным 1–2 раза, а 29% регулярно поддерживали деньгами друзей или родственников. Среди тех, кто в течение последнего года оказывал финансовую помощь близким, более половины (52%) потратили на это не более 50 тысяч рублей, 22% – от 50 до 100 тысяч рублей, еще 9% – от 100 до 200 тысяч рублей, а почти каждый десятый (9%) оказал близким поддержку на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Жители Псковской области согласны помогать близким далеко не в каждой ситуации – 38% готовы выделить деньги только в том случае, если поймут, что человек действительно не справится с проблемой без их участия, а 15% готовы помочь исключительно в ситуации, которая угрожает жизни и здоровью родных. Кроме того, 69% всех респондентов категорически не желают помогать с решением проблем, связанных с азартными играми или другими зависимостями, 54% откажут должникам, которые уже брали, но так и не вернули деньги, еще 51% – если человек просит деньги лишь для того, чтобы сохранить привычный уровень комфорта.

«Страхование способно закрыть множество рисков серьезных проблем с деньгами у близких: от полиса онкострахования для родителей-пенсионеров (такая программа стоит от двух тысяч рублей в год) до страхования ребенка-спортсмена от несчастных случаев. Самая банальная причина срочного поиска денег — неожиданный диагноз или травма, с суммами на лечение не из тех, что можно за неделю собрать по знакомым», — комментирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Из тех, кто в любом случае отказал бы близким в помощи, большинство (67%) просто не имеют для этого финансовой возможности, а каждый третий (33%) убежден, что взрослый человек должен сам решать свои проблемы. Еще 22% предпочитают вместо денег давать советы или помогать с поиском работы.

Опрос был проведен в июне методом онлайн-анкетирования среди 1693 россиян, в том числе из Псковской области.