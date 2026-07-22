«Единая Россия» предложила создать систему страхования военных рисков для бизнеса

Партия «Единая Россия» предложила создать широкую систему страхования военных рисков для бизнеса с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Об этом сообщил представитель партии.

Член генерального совета партии и президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что сейчас отдельные продукты по страхованию военных рисков существуют, однако доступны ограниченному числу юридических лиц. По его мнению, необходимо распространить действующие механизмы на более широкий круг предпринимателей и сделать условия страхования прозрачными.

Ключевым элементом системы, считает он, должно стать расширение возможностей перестрахования военных рисков в РНПК. Александр Калинин отметил, что без участия государственного перестраховщика страховые компании не смогут принимать на себя обязательства из-за потенциально крупных объемов убытков.

Инициатива предполагает законодательное закрепление понятия военных рисков в страховых линейках (включая удары БПЛА), четкую регламентацию страховых случаев, а также определение порядка фиксации ущерба и оценки убытков, пояснил Александр Калинин. Планируется, что застраховать свои активы смогут не только маркетплейсы и их селлеры, но и владельцы коммерческой недвижимости, промышленные предприятия и сельхозпроизводители по всей стране, пишет ТАСС.