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Пыталовский округ отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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Пыталовский округ отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 22 июля. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

«Эта дата навсегда вписана в историю района как символ мужества, стойкости и огромной цены, которую наш народ заплатил за мир и свободу. Мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свои жизни за родную землю, и выражаем глубокую благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу», — подчеркнул парламентарий.

Особые слова признательности Александр Козловский выразил жителям Пыталовского округа, которые бережно хранят историческую память, заботятся о воинских захоронениях и передают правду о событиях Великой Отечественной войны молодому поколению.

«Желаю мира, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть любовь к своей малой родине, уважение к подвигу предков и единство помогают району развиваться и становиться крепче. Вечная память павшим героям! Низкий поклон поколению победителей!» — резюмировал депутат.

Напомним, Пыталовский район был освобожден в 1944 году в ходе Псковско-Островской операции.

После взятия Вышгородка 21 июля 1214-й полк начал готовиться к штурму города и станции Абрене. В этот день 1-й батальон 1212-го полка вышел в район Сташи с танками для форсирования реки Лады, 2-й батальон этого же полка, сломив сопротивление противника, вышел в район Данилово, перерезал железную дорогу Остров — Пыталово, развил успех вдоль железной дороги с севера на город. Первый и второй батальоны 1214-го полка форсировали реки Лада и Утроя и вышли на северо-западную и юго-западную окраины Васькова, встретив сильное сопротивление севернее Лявзино. Взаимодействуя, батальоны при поддержке танков сумели сломить сопротивление немецких частей, которые стали отходить на Пыталово.

Пыталово, узловая станция, была превращена немецким командованием в сильный опорный пункт, поэтому 1214-му полку были приданы танки, батарея «Катюш» и несколько штурмовиков. К семи часам утра 22 июля 1944 года Пыталово было освобождено. Над вокзалом, взятым штурмом, взвился красный флаг.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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