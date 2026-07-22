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Почти 10 кг мясной продукции сняли с продажи в Псковской области за полгода

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В первом полугодии 2026 года специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили деятельность 21 субъекта, реализующего мясную и птицеводческую продукцию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, по результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации восемь партий мясной продукции общим весом 9,9 кг.

Отобрано и исследовано более 520 проб. Проверка проводилась по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

В управлении отметили, что 15,6% от общего числа проб не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям, а 3,6% образцов оказались неудовлетворительными по микробиологическим показателям.

Неудовлетворительных проб по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины, пестициды и др.), содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявлено. 

Основные нарушения в сфере технического регулирования:

  • несоблюдение условий хранения и сроков годности продукции;
  • отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, что делает невозможным прослеживание пути товара от производителя до прилавка;
  • реализация продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

По всем выявленным фактам нарушений виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

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