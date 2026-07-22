В Псковском областном суде вручили удостоверение судье Ольге Ивановой

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков 22 июля в Псковском областном суде вручил подписанное президентом Российской Федерации служебное удостоверение судье Псковского городского суда Ольге Ивановой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Указом президента Российской Федерации «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» от 9 июня 2026 года №405 Ольга Иванова назначена судьей Псковского городского суда.

Ранее она являлась мировым судьей судебного участка №29 города Пскова.

В адрес Ольги Ивановой прозвучали поздравления с назначением на должность и пожелания успехов в отправлении правосудия.