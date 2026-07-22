Эко-вечеринку с аукционом забытых вещей организуют для псковской молодёжи

24 июля в Псковском городском молодёжном центре пройдёт «ТОПовая» эко-вечеринка, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЦ.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Центральным событием вечера станет аукцион «сокровищ». Участникам предлагают принести вещь, у которой есть своя история: старую книгу, винтажное украшение или предмет быта с дефектом, который трудно просто выбросить. Главное условие – рассказать о происхождении лота, чтобы он смог обрести нового владельца.

После аукциона гостей ждёт серия мастер-классов. На занятии «Стеклянная поэзия» обычные банки превратят в арт-объекты. «Текстильная терапия» позволит расписать одежду в стилистике уличной моды. Направление «Металлический характер» посвящено созданию значков, отражающих индивидуальный стиль.

Завершит программу музыкальный сюрприз.

Мероприятие пройдёт по адресу: улица Максима Горького, 15, начало в 19:00.

Количество мест на мастер-классах ограничено, чтобы обеспечить каждого необходимыми материалами. Для участия в них требуется предварительная регистрация.

Вход на мероприятие свободный.

Организаторы - Трудовые отряды подростков Псковской области при поддержке Псковского городского молодёжного центра.