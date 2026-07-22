Псковичи попросили депутата помочь со спилом деревьев и ремонтом проездов 

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз провёл личный приём граждан. К нему обратились жители домов на улицах Льва Толстого и Николая Васильева, а также директор Псковского филиала Российской международной академии туризма Светлана Кускова. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Антон Мороз / «Макс»

«На сей раз в мой адрес обратились несколько заявителей: одни – с прикладными вопросами, другие – с более общими, но не менее важными. Так, с директором Псковского филиала Российской международной академии туризма Светланой Кусковой обсудили вопрос развития туризма, сложности, с которыми сейчас сталкивается отрасль в целом и образовательный сектор в частности», - пишет Антон Мороз.

Житель дома №95 на улице Льва Толстого просил помочь со спилом аварийных деревьев. По словам депутата, обращение в администрацию города Пскова уже направлено. Есть сложность с тем, что вблизи деревьев проходит линия электропередачи. Вопрос на контроле у Антона Мороза.

Активные граждане, проживающие на улице Николая Васильева, 69, обратились с вопросом ремонта проездов во дворе. У четырех подъездов асфальт уже уложен. Ямочность во дворах по соседству, в качестве временной меры, планируется устранить ФАМом, а далее - «двигать вопрос» асфальтирования. Кроме того, Антон Мороз обсудил с жителями возможность создания ТОСа – этот инструмент может помочь с благоустройством двора в целом.

«Первоочередные вопросы – установка детской площадки и ремонт площадки для сбора и хранения ТКО. С созданием ТОСа поможем – опыт у моей команды уже наработан», - отметил депутат.

По результатам приема ряд предложений жителей будет направлен в Народную программу партии «Единая Россия».