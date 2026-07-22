Псковичи попросили депутата помочь со спилом деревьев и ремонтом проездов 

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз провёл личный приём граждан. К нему обратились жители домов на улицах Льва Толстого и Николая Васильева, а также директор Псковского филиала Российской международной академии туризма Светлана Кускова. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».
Фото: Антон Мороз / «Макс»
Житель дома №95 на улице Льва Толстого просил помочь со спилом аварийных деревьев. По словам депутата, обращение в администрацию города Пскова уже направлено. Есть сложность с тем, что вблизи деревьев проходит линия электропередачи. Вопрос на контроле у Антона Мороза.
Активные граждане, проживающие на улице Николая Васильева, 69, обратились с вопросом ремонта проездов во дворе. У четырех подъездов асфальт уже уложен. Ямочность во дворах по соседству, в качестве временной меры, планируется устранить ФАМом, а далее - «двигать вопрос» асфальтирования. Кроме того, Антон Мороз обсудил с жителями возможность создания ТОСа – этот инструмент может помочь с благоустройством двора в целом.
По результатам приема ряд предложений жителей будет направлен в Народную программу партии «Единая Россия».
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