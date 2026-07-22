Работы по благоустройству набережной проверили в деревне Родина

Состоялся еженедельный контрольный выезд в деревню Родина на площадку благоустройства набережной по программе ФКГС. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

Глава округа вместе с депутатами муниципального Собрания Андреем Ключко и Александром Ивановым осмотрели объемы ранее выполненных работ. В частности, фактически завершено укрепление и бетонирование подпорной стенки схода с верхней площадки к реке Великой. На верхней площадке установлено перильное ограждение.

Помимо этого, выполнен значительный объем мощения плиткой дорожки, ведущей к реке. Дождливые дни не позволили рабочим завершить этот вид благоустройства в более ранние сроки.

«Уважаемые жители! Работы на площадке продолжаются. Несмотря на то, что есть желание прогуляться к реке по новому сходу и дорожке, призываю этого не делать! Объект не завершен, поэтому проход огорожен сигнальной лентой. Просьба к родителям объяснить ситуацию детям – безопасность прежде всего! Пояснила исполнителям, чтобы они внимательно следили за этим вопросом и ускоряли окончание работ, выдерживая должный темп», - подчеркнула Наталья Федорова.

Глава округа также отметила, что начался процесс обсуждения дальнейшего благоустройства.

«С депутатами и активными жителями начинаем процесс обсуждения дальнейшего благоустройства этой территории: необходимо подобрать инструменты (ТОС, ФКГС, комплексное участие), чтобы двигаться далее с преображением общественного пространства», - заключила Наталья Федорова.