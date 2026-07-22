 
Общество

Работы по благоустройству набережной проверили в деревне Родина

0

Состоялся еженедельный контрольный выезд в деревню Родина на площадку благоустройства набережной по программе ФКГС. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

Глава округа вместе с депутатами муниципального Собрания Андреем Ключко и Александром Ивановым осмотрели объемы ранее выполненных работ. В частности, фактически завершено укрепление и бетонирование подпорной стенки схода с верхней площадки к реке Великой. На верхней площадке установлено перильное ограждение.

 

Помимо этого, выполнен значительный объем мощения плиткой дорожки, ведущей к реке. Дождливые дни не позволили рабочим завершить этот вид благоустройства в более ранние сроки.

«Уважаемые жители! Работы на площадке продолжаются. Несмотря на то, что есть желание прогуляться к реке по новому сходу и дорожке, призываю этого не делать! Объект не завершен, поэтому проход огорожен сигнальной лентой. Просьба к родителям объяснить ситуацию детям – безопасность прежде всего! Пояснила исполнителям, чтобы они внимательно следили за этим вопросом и ускоряли окончание работ, выдерживая должный темп», - подчеркнула Наталья Федорова. 

Глава округа также отметила, что начался процесс обсуждения дальнейшего благоустройства. 

«С депутатами и активными жителями начинаем процесс обсуждения дальнейшего благоустройства этой территории: необходимо подобрать инструменты (ТОС, ФКГС, комплексное участие), чтобы двигаться далее с преображением общественного пространства», - заключила Наталья Федорова. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026