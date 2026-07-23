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82% компаний Пскова принимают в штат родственников сотрудников – опрос

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Производственные предприятия активнее других принимают на работу родственников сотрудников: трудоустроить «своих» можно в 91% компаний. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

На втором месте финансовый сектор: 88% банков лояльны к подобным кандидатам. Среди логистических компаний таких 84%. В строительной отрасли практику родственного найма применяют 81% работодателей, в сфере продаж и IT — по 79%, в сфере услуг — 77%.

Доля компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, фиксируется на отметке 82%. При этом число организаций, полностью исключающих такую возможность, составляет всего 7%.

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