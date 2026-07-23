Торговый комплекс в Пскове «ПИК60» отметит 18 лет

25 июля торговый комплекс «ПИК60» отметит 18 лет. По этому случаю состоится большая шоу-программа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Мероприятие пройдёт с участием специально приглашенных артистов, конкурсами и призами.

Магазины и партнеры ТК ПИК60 приготовили более 100 подарков, которые получат самые активные участники мероприятия. Для гостей будет работать эксклюзивная интерактивная зона от продуктового арендатора комплекса.

Также в рамках программы пройдет пенная дискотека для всех желающих.

Начало мероприятия в 14.00. Вход свободный.