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Минтранс России получит право согласовывать глав региональных ведомств

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Госдума приняла законопроект, который наделяет Министерство транспорта России полномочиями участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти, отвечающих за транспорт. Об этом сообщается на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительной записке, необходимость таких изменений связана с реализацией масштабных национальных и федеральных проектов, а также государственных программ, требующих более тесного взаимодействия федерального министерства и регионов. Предполагается, что нововведение позволит усилить контроль за использованием бюджетных средств.

Действие закона не распространится на города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Кроме того, Минтранс сможет обращаться к губернаторам с предложением рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя регионального транспортного ведомства. Такая возможность предусмотрена в случаях нарушения правил использования федеральных средств или ненадлежащего исполнения возложенных задач.

Как отмечается в документе, аналогичный механизм согласования руководителей региональных ведомств уже применяется в сферах образования, здравоохранения, финансов и ряде других отраслей.

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