Несанкционированную свалку ликвидируют в печорской деревне Заболотье

Несанкционированную свалку в деревне Заболотье Печорского муниципального округа ликвидируют по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в официальном канале прокуратуры Псковской области в мессенджере Мах.

Фото здесь и далее: Прокуратура Псковской области / МАХ

Была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами после публикаций в средствах массовой информации.

Установлено, что на территории деревни неизвестные организовали стихийную свалку твердых бытовых отходов. Площадь загрязненного участка составила около 180 квадратных метров.

Для восстановления нарушенных прав граждан на благоприятную окружающую среду прокурор района обратился в суд с иском о признании бездействия уполномоченных органов незаконным и возложении на них обязанности ликвидировать свалку.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

В настоящее время уже начались работы по очистке территории и вывозу мусора.