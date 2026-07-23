Без страховки — ноль, без претензии — ничего: три аргумента защиты, которые спасут бизнес после пожара?

Площадки расширяют список форс-мажоров, а суды всё чаще встают на их сторону, и продавец остается с пеплом вместо выручки. Какие три пункта в договоре нужно проверить до того, как что-то загорится, и почему страховка — это не опция, а единственный шанс вернуть деньги.

Изображение сгенерировано нейросетью

Каждый продавец, размещая товары на складах, сталкивается с множеством рисков. Один из самых разрушительных и непредсказуемых — пожар. Практика последних лет показывает, что маркетплейсы все чаще перекладывают ответственность за сохранность товаров на плечи продавцов. Оферты меняются, появляются новые оговорки о форс-мажоре, а суды встают на сторону площадок, ссылаясь на условия договоров. Как пояснила в комментарии RuNews24.ru адвокат АБ «Право Групп» в Москве Юлия Лебедко, в этой ситуации защита от складских рисков становится критически необходимой для выживания бизнеса.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ: «Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков». Казалось бы, товар сгорел — маркетплейс должен компенсировать. Но есть оговорка: «если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере». Оферта — это договор, и суды в первую очередь смотрят именно на условия, оговоренные в нём между сторонами. Судебная практика знает немало примеров, когда селлеры теряли миллионы, потому что в оферте размер компенсации был ограничен.

«Что такое форс-мажор? Статья 401 ГК РФ говорит об обстоятельствах непреодолимой силы как о чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых. Но сам факт форс-мажора не должен автоматически освобождать одну из сторон от обязательств, особенно если они возникли до наступления таких обстоятельств. К форс-мажору не могут быть отнесены риски, составляющие предпринимательскую деятельность. Здесь поле для судебных споров огромно, но практика пока складывается в пользу маркетплейсов — полагаться только на суд рискованно», — объяснила Юлия Лебедко.

Три аргумента защиты:

Первый — договор с маркетплейсом. Необходимо обратить внимание на три ключевых пункта:

Размер компенсации. Часто выплату рассчитывают не по розничной цене, а за вычетом комиссии и логистики.

Перечень форс-мажорных обстоятельств. С 2026 года он расширен. Wildberries в версии оферты № 98, вступившей в силу 7 июля 2026 года, включил в форс-мажор «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов». Ozon обновил оферту аналогично.

Порядок фиксации убытков и сроки подачи претензий — нередко их сокращают до 10–15 дней.

Второй — страхование, в обязательном порядке. Если вы не застраховали товар самостоятельно, шансов на возмещение практически нет. Площадки отказывают в компенсациях всем, кто не имел полиса, ссылаясь на новые условия оферт.

Что нужно знать о страховании товаров на складах маркетплейсов. Договор страхования регулируется статьёй 929 ГК РФ. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2024 № 19, ВС разъяснил, что условия договора страхования, включая перечень страховых рисков и исключений, презюмируются действительными, но при толковании неясных условий преимущество отдаётся страхователю как слабой стороне договора (п. 15, 16). Приобретая полис, убедитесь, что он покрывает актуальные для вашего товара риски, включая форс-мажорные, связанные с БПЛА. Обязательно изучите порядок уведомления страховщика об изменении условий хранения — эти нюансы часто «зарыты» в правилах, и без помощи адвоката вы рискуете подарить свои деньги страховщику.

Третий — юридические гарантии. Если пожар уже произошел, действовать надо четко:

Необходимо зафиксировать факт утраты. Запросить у маркетплейса официальный акт, постановление МЧС и выгрузку данных о ваших артикулах на складе.

Направить письменную претензию. У площадки есть 30 дней на рассмотрение. Отправлять надо заказным письмом с описью.

Не соглашаться на заниженную компенсацию без консультации. Часто предлагают 20–30% от реальной стоимости.

Помнить о сроках исковой давности. Общий срок — три года, но в договорах могут быть сокращенные сроки для претензий.