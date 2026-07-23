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Борис Елкин: Подвиг защитников Пскова навсегда останется в нашей памяти

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Глава Пскова Борис Елкин почтил память защитников города в 82-ю годовщину освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / МАХ

«Мы чтим память всех, кто сражался на передовой, ковал победу в тылу и после войны по крупицам поднимал город из руин, возвращая ему жизнь и красоту», — отметил Борис Елкин.

Глава города напомнил, что оккупация Пскова продолжалась более 1 100 дней. По его словам, за это время город был практически полностью разрушен, однако жители не прекращали сопротивление, а подпольщики и партизаны продолжали борьбу с врагом.

 

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и временно исполняющим обязанности командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии, гвардии полковником Дмитрием Васильевым Борис Елкин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтил память павших минутой молчания.

«Подвиг защитников Пскова навсегда останется в нашей памяти. Вечная слава и вечная благодарность тем, кто подарил нам мирное небо!» — подчеркнул глава города.
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