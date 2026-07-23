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Более 5,3 тысячи предприятий и организаций зарегистрировано в Пскове - Псковстат

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В преддверии Дня города Псковстат представил статистические данные о социально-экономическом развитии областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Изображение здесь и далее: Псковстат

23 июля Псков отмечает 1123 года со дня первого упоминания в летописи и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

По состоянию на 1 января 2026 года в Пскове зарегистрировано 5 389 предприятий и организаций, а также 5 521 индивидуальный предприниматель.

В городе работают 1 108 магазинов, 191 ресторан, кафе и бар, а также 62 средства размещения с номерным фондом 1 569 номеров.

В 2025 году за счет всех источников финансирования в Пскове построили 1 389 квартир общей площадью 79,7 тысячи квадратных метров, что на 17,7% больше, чем годом ранее. Жилищный фонд города с учетом нового строительства и выбытия жилья достиг 6,064 миллиона квадратных метров.

Кроме того, в прошлом году в областном центре построили и реконструировали общеобразовательную организацию на 525 ученических мест, торговые объекты общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, 16,9 километра распределительных газопроводов, станцию технического обслуживания легковых автомобилей и гостиницу на 68 номеров, рассчитанную на 146 мест.

В настоящее время площадь Пскова составляет 9 560 гектаров. 

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