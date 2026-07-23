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Елене Косенковой вручили удостоверение Почетного гражданина Пскова в Зеленом театре

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Праздничная концертная программа прошла в Зеленом театре в честь 82-ой годовщины освобождения города Пскова от немецко‑фашистских захватчиков. В рамках мероприятия генеральному директору ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елене Косенковой вручили удостоверение Почетного гражданина города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников и Анна Тягунова / ПЛН

В концерте приняли участие ансамбль «Русские узоры», вокальная студия «Форта», сводный военный оркестр 76‑й дивизии и вокальный ансамбль «Гайтан».

 

В рамках мероприятия прошла церемония награждения генерального директора ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елене Косенковой. Ей вручили удостоверение Почетного гражданина города, ленту почета, диплом и памятную медаль. 

Также медалью «За заслуги перед Псковом» наградили электрогазосварщика МП «Псковские тепловые сети» Бориса Усанова.

В ходе церемонии награждения прозвучал гимн города Пскова, а также были вынесены флаги Российской Федерации, города Пскова и символа Знамени Победы.

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Пресс-портреты

Косенкова Елена Александровна

Косенкова Елена Александровна

Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

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