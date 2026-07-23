 
Общество

Автобусы-шаттлы появились в автопарке медучреждений Псковской области

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Автопарк медицинских учреждений Псковской области впервые пополнили автобусы-шаттлы для транспортировки пациентов. Губернатор Михаил Ведерников передал ключи от нового транспорта руководителям Псковской областной клинической больницы, а также Невельской, Островской, Порховской и Псковской межрайонных больниц. Об этом сообщили в официальном канале Псковской области в Мах. 

Фото здесь и далее: Официальный канал Псковской области/ Мах

«Благодаря поддержке нашего Президента и Правительства РФ мы ежегодно системно обновляем и расширяем парк автотранспорта, который используется в работе медицинских служб и учреждений. Новые машины позволят связать головные организации с отделениями, облегчат перемещение врачей и медицинского персонала, сделают медицинскую помощь для наших жителей более доступной и оперативной. С учетом специфики расселения в Псковской области это особенно важно», 
— отметил Михаил Ведерников.

Машины приобретены в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели из федерального бюджета было выделено более 23 миллионов рублей.

Всего благодаря федеральной поддержке в Псковскую область с 2019 года было поставлено около 260 автомобилей на сумму свыше 200 миллионов рублей.

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