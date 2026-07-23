Состоялось очередное заседание совета судей Псковской области, в работе которого приняли участие председатель Арбитражного суда Псковской области Любовь Алексеева, министр юстиции Псковской области Марина Чамкина, заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в Псковской области Сергей Алексеев. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Суды Псковской области/ канал Мах

В ходе заседания участники рассмотрели следующие вопросы: