Состоялось очередное заседание совета судей Псковской области, в работе которого приняли участие председатель Арбитражного суда Псковской области Любовь Алексеева, министр юстиции Псковской области Марина Чамкина, заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в Псковской области Сергей Алексеев. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Фото: Суды Псковской области/ канал Мах
В ходе заседания участники рассмотрели следующие вопросы:
- организация архивного хранения дел и материалов в районных (городских) судах Псковской области, мировых судей судебных участков Псковской области;
- согласование проекта бюджета Псковской области на 2027 год в части расходов на материально-техническое обеспечения деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей;
- исполнение Федерального закона от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации».