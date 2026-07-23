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Состоялось очередное заседание совета судей Псковской области

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Состоялось очередное заседание совета судей Псковской области, в работе которого приняли участие председатель Арбитражного суда Псковской области Любовь Алексеева, министр юстиции Псковской области Марина Чамкина, заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в Псковской области Сергей Алексеев. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: Суды Псковской области/ канал Мах

В ходе заседания участники рассмотрели следующие вопросы:

  • организация архивного хранения дел и материалов в районных (городских) судах Псковской области, мировых судей судебных участков Псковской области;
  • согласование проекта бюджета Псковской области на 2027 год в части расходов на материально-техническое обеспечения деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей;
  • исполнение Федерального закона от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации».
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