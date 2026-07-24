День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отмечают сегодня

Православные верующие отмечают 24 июля день памяти святой княгини Ольги. Она стала первой русской правительницей, принявшей православие.

В день святой равноапостольной княгини Ольги православная церковь чтит память первой христианской правительницы Киевской Руси, заложившей основы для принятия новой веры на русских землях.

24 июля – день преставления (кончины) княгини Ольги в 969 году. Для верующих уход из земной жизни – это переход к вечной жизни души, поэтому в церковном календаре даты смерти святых становятся днями памяти и почитания.

Святая равноапостольная княгиня Ольга — одна из наиболее ярких личностей в истории России. Мудрая правительница и проповедница христианства, она была женой киевского князя Игоря. Смерть супруга от руки племени древлян заставила Ольгу встать на путь мести.

Но в памяти потомков, из жития святой, Ольга осталась прежде всего как первая правительница, принявшая православное крещение. Произошло это за тридцать лет до того, как ее внук – князь Владимир – крестил Русь.

Согласно древнейшей русской летописи, «Повести временных лет», Ольга была родом из Пскова.

О встрече Ольги с будущим супругом существует красивая легенда. Молодой князь охотился в «области Псковской», в Выбутах. И, «желая перебраться через реку Великую», увидел человека, плывущего в лодке. Подозвал его к берегу и увидел, что то была девушка удивительной красоты. Князь возжелал ее, но та устыдила его. Так они и расстались.

Но Игорь с того дня хранил в памяти образ милой незнакомки. А когда подошла пора выбора невесты, в Киев приехали первые красавицы Руси. Но ни одна не пришлась князю по сердцу. Тогда он и вспомнил «дивную в девицах» Ольгу и послал за ней. Так псковитянка стала женой киевского князя.

У четы родился сын Святослав. Когда ему исполнилось три года, отец отправился в тот самый злополучный поход за данью. Древляне убили Игоря и прислали Ольге его тело. А заодно, словно в насмешку, древлянские послы предложили овдовевшей княгине выйти замуж за их правителя Мала.

Ольга отказалась, а посланников велела заживо зарыть в землю вместе с ладьей, на которой те прибыли. Но ее месть на этом не закончилась. Святая попросила прислать ей новых послов. Их, по ее приказу, уморили дымом в бане.

Наконец, во главе войска Ольга пошла к древлянской столице – городу Искоростень – и спалила ее дотла. Для этого изловили диких птиц и к лапам их привязали горящую паклю.

Побежденных древлян Ольга обложила данью. А сама вернулась в Киев, где стала править до тех пор, пока не подрастет сын. В действительности, правила она и после – Святослав обладал крутым нравом и сидению в тереме предпочитал военные походы. В них и он провел большую часть своей жизни, а заботы о народе возложил на мать. На этом поприще Ольга весьма преуспела.

Она упорядочила сбор податей («полюдье») и учредила для этого «погосты» – своего рода центры торговли. Занималась святая и благоустройством подконтрольных Киеву земель: поделила их на административные единицы и в каждой поставила наместника. Много заботилась и об обороне владений: впервые провела границы Киевской Руси и укрепила города-форпосты. Именно при Ольге в Киеве появились первые каменные здания – городской княжеский дворец и загородный терем. Налаживала Ольга и связи с соседями, для чего приглашала на Русь иноземных купцов.

Христианство правительница приняла в Константинополе в 955 или 957 году. Крестили ее под именем Елены сам император Константин VII Багрянородный и патриарх Феофилакт.

Вернувшись на Русь, Ольга упразднила человеческие жертвоприношения и запретила кровные браки. Она всячески попыталась приобщить к новой вере своего сына Святослава. Но тот, категорически отказывался.

Языческая Русь была не готова к новой религии. Тогда Ольга решила пойти другим путем – стала строить христианские храмы. Именно ей Киев обязан своей главной достопримечательностью — Софийским собором. Правда изначальная церковь была деревянной и сгорела в 1017 году. Правнук Ольги Ярослав Мудрый заложил на том же месте каменный храм, который стоит по сей день.

Согласно агиографии, княгиня Ольга (Елена в крещении) предрекала, что христианство восторжествует на Руси. Сбылось предсказание уже при ее внуке Владимире Святославиче в 988 году – это год крещения Руси.

На склоне лет правительница упросила воинственного сына не отлучаться далеко: «Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня?». И сказала: «Когда похоронишь меня, — отправляйся куда захочешь».

«Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте», – говорится в «Повести временных лет».

Датой кончины княгини считается 969 год. Хоронили ее по христианскому обряду.

Почитать княгиню начали практически сразу после ее смерти. При князе Ярополке Окаянном Ольгу уже чтили как святую. А в правление Владимира Святославича ее останки перенесли в Десятинную церковь Киева.

В день памяти святой в церквях литургия предваряется праздничной службой. Прихожане часто молятся об утешении вдов, а также об укреплении христианской веры, пишут «РИА Новости».