Госавтоинспекция обучила малышей правилам дорожного движения в Великих Луках

Госавтоинспекция ОМВД России по городу Великие Луки провела профилактическое мероприятие «Путешествие в страну правил дорожного движения» в детском саду № 25, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление МВД России по Псковской области

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции познакомили детей с основами дорожной безопасности. Малыши изучили правильное поведение на дороге в качестве пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

Подобные беседы и обучающие занятия в игровой форме проводятся сотрудниками Госавтоинспекции во всех образовательных организациях южной столицы региона, в том числе и в дошкольных учреждениях.