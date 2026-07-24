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Супружеская пара из Пушкинских Гор отмечает золотой юбилей своей свадьбы

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Золотой свадебный юбилей отмечает супружеская пара Яковлевых из Пушкинских Гор сегодня, 24 июля. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова вручила супружеской паре юбиляров памятный знак «50 лет совместной жизни» с пожеланиями доброго здоровья, взаимопонимания и благополучия всем родным и близким. Об этом глава муниципалитета сообщила в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

Оксана Филиппова рассказала, что Сергей и Любовь Яковлевы вот 50 лет идут рука об руку всю свою трудовую жизнь, вырастив двух дочерей Наталью и Ирину, а теперь находясь на заслуженном отдыхе и радуясь дачным работам и самым младшим членам семьи — внукам и правнукам.

«Разглядывая семейные фото, с удовольствием слушала, как начиналась история семьи Яковлевых. А начиналась она в Риге, где встретились уроженка Смоленской области Люба и пушкиногорец Сергей. Местом жительства выбрали Пушкинские Горы, где Сергей Николаевич большую часть жизни проработал в мелиорации, а Любовь Егоровна поваром в различных организациях, уходя на заслуженный отдых из детского сада "Сказка"», — поделилась Оксана Филиппова впечатлениями от посещения семьи юбиляров.

Также глава Пушкиногорского муниципального округа рассказала, что сегодняшний день супругов Яковлевых — это поддержка и забота друг о друге, работы на любимой даче, где чувствуется рука хозяина и женское умение навести красоту и порядок. Любовь Яковлева обладает сильным творческим началом, что можно заметить по ее любви к времяпрепровождению на даче. Это один из постулатов семейного долголетия Яковлевых — проводить время вместе на свежем воздухе и ухаживая за своим участком, а еще умение уступать и желание сохранить семью, несмотря на возникающие жизненные трудности.

 
«Уважаемые Сергей Николаевич и Любовь Егоровна! Пусть когда-то соединившее вас чувство влюбленности, ставшее с годами супружеской мудростью, продолжится опорой и поддержкой друг друга еще на долгие — долгие годы. С юбилеем семейной жизни!» — поздравила юбиляров Оксана Филиппова.
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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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