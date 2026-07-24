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На 88-м году жизни скончалась бывший руководитель дошкольного отдела Гороно Пскова

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Бывший руководитель дошкольного отдела городского отдела народного образования (Гороно) Тамара Андреева скончалась на 88-м году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Тамара Андреева внесла значительный вклад в развитие городской системы дошкольного образования. За многолетний добросовестный труд и профессионализм она была удостоена ведомственных наград «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Отличник народного просвещения СССР».

Многие годы Тамара Васильевна работала заведующей одним из детских садов Пскова, а затем более 27 лет возглавляла дошкольный отдел городского отдела народного образования. Коллеги отмечали ее высокий профессионализм и компетентность.

Прощание с Тамарой Андреевой состоится 25 июля в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) по адресу: улица Карла Маркса, 36.

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