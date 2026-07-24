Массовый запуск воздушных змеев прошел на фестивале «Псков — территория молодости»

Массовый запуск воздушных змеев стал одним из самых ярких событий фестиваля «Псков — территория молодости», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Ключевым событием программы стал общий запуск, который состоялся в 19:00. Присоединиться к нему смогли все желающие — для этого нужно было принести собственного воздушного змея. Первые тысяча участников, которая пришла со своим змеем, получили в подарок освежающий коктейль.

Кроме того, гости фестиваля увидели выставку больших воздушных змеев от проекта «Кайт Вселенная». Команда профессионалов, регулярно участвующая в международных кайт-фестивалях, представила коллекцию воздушных змеев различных форм и размеров.

Фестиваль «Псков — территория молодости» реализован в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» (Росмолодёжь) национального проекта «Молодёжь и дети».