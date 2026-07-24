Пляжный фестиваль «Псков — территория молодости». ФОТОРЕПОРТАЖ

Пляжный фестиваль «Псков — территория молодости» прошел в Пскове 24 июля.

Для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы по брейкингу, электро, хатха-йоге и стойке на голове, а также музыкальное лото. Кроме того, впервые в Псковской области состоялась выставка больших воздушных змеев от проекта «Кайт Вселенная», а кульминацией вечера стал их массовый запуск, к которому присоединились все желающие со своими воздушными змеями.

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Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже Константина Красильникова.

