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Михаил Ведерников: Работники торговли обеспечивают комфорт и качество жизни по всей Псковской области

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников торговли с профессиональным праздником в своем канале в мессенджере Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

По словам главы региона, современную жизнь невозможно представить без магазинов, торговых центров и локальных продуктовых точек.

 

«Работники этой сферы обеспечивают комфорт, стабильность и высокое качество жизни людей на территории всей нашей области – от крупных городов до самых отдалённых сельских поселений. Спасибо за ежедневный труд, заботу о людях и вклад в развитие региона!
Здоровья, успехов, благодарных покупателей и процветания!» - поздравил Михаил Ведерников.

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