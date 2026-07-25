Михаил Ведерников: Работники торговли обеспечивают комфорт и качество жизни по всей Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников торговли с профессиональным праздником в своем канале в мессенджере Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

По словам главы региона, современную жизнь невозможно представить без магазинов, торговых центров и локальных продуктовых точек.

«Работники этой сферы обеспечивают комфорт, стабильность и высокое качество жизни людей на территории всей нашей области – от крупных городов до самых отдалённых сельских поселений. Спасибо за ежедневный труд, заботу о людях и вклад в развитие региона!

Здоровья, успехов, благодарных покупателей и процветания!» - поздравил Михаил Ведерников.