В сквере у Дома офицеров в Пскове отметили годовщину освобождения города праздничным концертом

Праздничная программа, приуроченная к 82-ой годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, прошла в сквере у Дома офицеров 25 июля. Мероприятие, рассчитанное на посетителей всех возрастов, продлится до 18:00, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Одним из ключевых событий стало выступление Военного оркестра. Для гостей также подготовили тематическую концертную программу и интерактивные активности для семейного отдыха.

На сцене выступают творческие коллективы и солисты города. Образцовая студия при театре танца «Русские узоры» представляет номера «Озорницы», «Ах, берёзонька моя», «Потому что я русская девчонка», «Прогулочная», «Через мосток» и другие. Семейный ансамбль «Казачата» исполнил композиции «Ойся ты ойся», «Бравый Атаман», «Станица», «Хуторок» и «Россиюшка». Сам театр танца «Русские узоры» порадует зрителей номером «Травушка-муравушка».

Образцовая вокальная студия «Позитив» представит целый набор сольных номеров: Полина Иванова спела песню «Семья», Лиана Алексанян — «Краски», Арианна Наумова — «Чёрный кот», Василиса Богачёва — «Рыжий кот». Анна Оганян выступила с композицией «Дружба», а Артём Лапин вместе с ансамблем студии «Позитив» — с песней «Идёт солдат по городу».

Ансамбль Музыкальной Академии FORTE и его солисты исполнили номера «Если в сердце живёт любовь», «Будь человеком», «Пока мы молоды». Сольные партии представили Варвара Зарвигорова с песней «Вера» и Варвара Сульдина — «Быть, а не казаться».

На протяжении всего праздника для зрителей проведут игровые блоки.