В Пыталовском округе очистили водоём и установили скульптуру в рамках благоустройства общественной территории

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с главой Пыталовского муниципального округа Верой Кондратьевой посетили общественную территорию возле дома №6 на улице Шафранского. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории провели комплексную очистку водоёма, укрепили берег и придорожную канаву, установили металлическое ограждение и переходной мост, появились скамейки, урны, топиарии, информационный стенд и скульптура «Пыталово». Об этом депутат сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Данная территория уже давно является популярным местом отдыха горожан: здесь расположены детские игровые площадки, зоны для прогулок, ранее были установлены современные скамейки и обустроены пространства для семейного досуга. Поэтому проведённые работы стали логичным продолжением комплексного благоустройства всей этой общественной зоны и фактически завершили формирование полноценного парка для жителей.

Ещё одной точкой посещения Александра Козловского и главы округа стал Музей Дружбы народов истории Пыталовского края. Он расположен в уникальном историческом здании бывшей лютеранской кирхи, признанном памятником регионального значения.