 
Общество

В Пыталовском округе очистили водоём и установили скульптуру в рамках благоустройства общественной территории

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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с главой Пыталовского муниципального округа Верой Кондратьевой посетили общественную территорию возле дома №6 на улице Шафранского. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории провели комплексную очистку водоёма, укрепили берег и придорожную канаву, установили металлическое ограждение и переходной мост, появились скамейки, урны, топиарии, информационный стенд и скульптура «Пыталово». Об этом депутат сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Данная территория уже давно является популярным местом отдыха горожан: здесь расположены детские игровые площадки, зоны для прогулок, ранее были установлены современные скамейки и обустроены пространства для семейного досуга. Поэтому проведённые работы стали логичным продолжением комплексного благоустройства всей этой общественной зоны и фактически завершили формирование полноценного парка для жителей.

Ещё одной точкой посещения Александра Козловского и главы округа стал Музей Дружбы народов истории Пыталовского края. Он расположен в уникальном историческом здании бывшей лютеранской кирхи, признанном памятником регионального значения.

 
«Здесь хранится история приграничной земли: воссозданы интерьеры русской и латгальской изб, собраны предметы быта, документы, фронтовые письма жителей района и другие ценные экспонаты. Музей не только бережёт прошлое, но и знакомит с ним детей — проводит экскурсии, краеведческие занятия и тематические программы. Важно не только создавать новые общественные пространства, но и сохранять места, в которых живёт память территории. Именно из таких объектов складываются облик города, его характер и уважение жителей к своей малой родине», — резюмировал Александр Козловский.

 

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Кондратьева Вера Михайловна

Кондратьева Вера Михайловна

Глава Пыталовского муниципального округа.

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