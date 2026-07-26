Владимир Путин вручил награды в день Военно-морского флота РФ

Президент России Владимир Путин сегодня, 26 июля, в День Военно-морского флота вручил в Санкт-Петербурге государственные награды служащим ВМФ РФ.
Фото и видео: Министерство обороны РФ / Мах
Глава государства находится с рабочей поездкой в Петербурге. Торжественная церемония прошла в Адмиралтействе.
В числе награжденных капитан первого ранга Алексей Ульяненко, ему вручен орден «За морские заслуги». В июле 2026 года отряд кораблей Тихоокеанского флота под его командованием в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и корвета «Резкий» принимал участие в российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2026».
Медаль Ушакова вручена капитану второго ранга Николаю Харцию, на основе разработанной им методики по вводу главной энергетической установки атомной подлодки, спланировал и провел 10 зачетных общих боевых учений и 46 тренировок.
Гвардии старшему матросу Сучкову Виталию, участвовавшему в освобождении населенных пунктов Владимировка и Малиновка, вручена медаль «За храбрость» II степени.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден майор Олег Соломаха, принимавший участие в освобождении населенных пунктов Алексеевка и Кондратовка в Сумской области, а также капитан второго ранга Игорь Шведа, являющийся командиром большой подводной лодки Б-261 «Новороссийск».
Гвардии капитану Егору Борко, грамотно организовавшему боевую работу в районе населенного пункта Шахово в ДНР, вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Гвардии младший сержант Юрий Малофеев, под чьим командованием штурмовая группа в ходе интенсивного стрелкового боя захватила пять опорных пунктов противника в Владимировке (ДНР) награждается Орденом Святого Георгия - Георгиевским крестом VI степени.
Орден мужества вручен капитану Андрею Пустовому, командиру одного из звеньев Балтийского флота. Медалью Жукова награжден старший мичман Владимир Исаев.
За бокалом шампанского Владимир Путин пообщался с награжденными служащими ВМФ, пишет «Интерфакс».
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