Владимир Путин вручил награды в день Военно-морского флота РФ

Президент России Владимир Путин сегодня, 26 июля, в День Военно-морского флота вручил в Санкт-Петербурге государственные награды служащим ВМФ РФ.

Фото и видео: Министерство обороны РФ / Мах

Глава государства находится с рабочей поездкой в Петербурге. Торжественная церемония прошла в Адмиралтействе.

В числе награжденных капитан первого ранга Алексей Ульяненко, ему вручен орден «За морские заслуги». В июле 2026 года отряд кораблей Тихоокеанского флота под его командованием в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и корвета «Резкий» принимал участие в российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2026».

Медаль Ушакова вручена капитану второго ранга Николаю Харцию, на основе разработанной им методики по вводу главной энергетической установки атомной подлодки, спланировал и провел 10 зачетных общих боевых учений и 46 тренировок.

Гвардии старшему матросу Сучкову Виталию, участвовавшему в освобождении населенных пунктов Владимировка и Малиновка, вручена медаль «За храбрость» II степени.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден майор Олег Соломаха, принимавший участие в освобождении населенных пунктов Алексеевка и Кондратовка в Сумской области, а также капитан второго ранга Игорь Шведа, являющийся командиром большой подводной лодки Б-261 «Новороссийск».

Гвардии капитану Егору Борко, грамотно организовавшему боевую работу в районе населенного пункта Шахово в ДНР, вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Гвардии младший сержант Юрий Малофеев, под чьим командованием штурмовая группа в ходе интенсивного стрелкового боя захватила пять опорных пунктов противника в Владимировке (ДНР) награждается Орденом Святого Георгия - Георгиевским крестом VI степени.

Орден мужества вручен капитану Андрею Пустовому, командиру одного из звеньев Балтийского флота. Медалью Жукова награжден старший мичман Владимир Исаев.

«Ваши достижения, уважаемые товарищи, это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги, ваш личный вклад в преумножение могущества Военно-морского флота страны и его развития. В обеспечение интересов России и безопасности ее граждан, вклад в нашу общую победу. Благодарю вас за службу и желаю новых больших свершений. Россия может гордиться такими воинами, как вы. С праздником, с Днем Военно-морского флота», — обратился президент к военнослужащим ВМФ.

За бокалом шампанского Владимир Путин пообщался с награжденными служащими ВМФ, пишет «Интерфакс».