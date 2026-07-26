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Александр Котов: День ВМФ – день славы, гордости и подлинного единения всей страны

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы, жителей Псковской области с Днем Военно-морского флота. Официальное поздравление опуликовано в пресс-службе Заксобрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«День ВМФ – это день славы, гордости и подлинного единения всей страны. Военно-морской флот во все времена был и остается надёжным щитом нашего государства, важнейшей опорой суверенитета и территориальной целостности державы. Мы по праву гордимся героической историей отечественного ВМФ и с благодарностью вспоминаем имена великих флотоводцев и простых матросов, отдававших все свои силы, а порой и жизнь во имя Родины», – подчеркнул Александр Котов.

По мнению парламентария, флот имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности, и нынешнее поколение военных моряков с честью продолжает дело своих предков, защищая безопасность государства и приумножая славу России.

«Слава героям! Слава Военно-морскому флоту России!» – резюмировал председатель Заксобрания.
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