Александр Котов: День ВМФ – день славы, гордости и подлинного единения всей страны

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы, жителей Псковской области с Днем Военно-морского флота. Официальное поздравление опуликовано в пресс-службе Заксобрания.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
По мнению парламентария, флот имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности, и нынешнее поколение военных моряков с честью продолжает дело своих предков, защищая безопасность государства и приумножая славу России.