Александр Котов: День ВМФ – день славы, гордости и подлинного единения всей страны

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы, жителей Псковской области с Днем Военно-морского флота. Официальное поздравление опуликовано в пресс-службе Заксобрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«День ВМФ – это день славы, гордости и подлинного единения всей страны. Военно-морской флот во все времена был и остается надёжным щитом нашего государства, важнейшей опорой суверенитета и территориальной целостности державы. Мы по праву гордимся героической историей отечественного ВМФ и с благодарностью вспоминаем имена великих флотоводцев и простых матросов, отдававших все свои силы, а порой и жизнь во имя Родины», – подчеркнул Александр Котов.