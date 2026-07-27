Сотрудники УФСИН проверили пенитенциарные учреждения Великих Лук

В УФСИН России по Псковской области состоялась выездная коллегия по итогам первого полугодия 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

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На базе учреждений, дислоцированных в городе Великие Луки, прошла выездная коллегия УФСИН России по Псковской области по итогам работы территориального органа в первом полугодии 2026 года. Повестка дня включала обходы следственного изолятора №2, исправительного центра №1 и итоговое заседание.

Перед началом основного мероприятия сотрудники руководящего состава областной уголовно-исполнительной системы, а также начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев во главе с начальником УФСИН Виктором Леоновым совершили обход учреждений в сопровождении начальников Александра Степанеева (СИЗО-2) и Евгения Свиридова (ИЦ-1). Они посетили основные объекты жизнеобеспечения, оценили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе к принудительным работам.

В рамках подведения итогов были озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона, заслушаны руководители учреждений и структурных подразделений, имеющие низкие показатели.

В течение шести месяцев 2026 года ведомством проводилась работа, направленная на укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС, создание предусмотренных законодательством условий содержания для осужденных и лиц, находящихся под стражей, соблюдение их прав, свобод и законных интересов. На объектах УИС пожаров не зарегистрировано. Не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании и особо учитываемых преступлений.

Одним из важных направлений продолжает оставаться развитие производственной деятельности и привлечение осужденных к оплачиваемому труду. В учреждениях УИС области на постоянной основе ведется работа по улучшению условий содержания и отбывания наказания, а также по укреплению кадрового ядра пенитенциарного ведомства региона.

Подводя итоги коллегии, начальник УФСИН Виктор Леонов отметил достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и проблемные вопросы по каждому из направлений деятельности. Он поблагодарил личный состав за службу и обозначил первоочередные задачи, которые необходимо решать в предстоящем периоде.