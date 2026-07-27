С псковского предпринимателя взыскали свыше полумиллиона рублей за некачественный сруб 

Псковский городской суд разрешил спор, возникший из договора строительного подряда, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований женщина указала, что между ней и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на изготовление из материала заказчика сруба и его установку на участке в садоводческом некоммерческом товариществе. Истец передала ответчику 96 кубических метров леса, выделенных ей Псковским лесничеством. Ответчик произвел сборку сруба, однако истец обнаружила нарушения в его изготовлении и установке: размер внутренних перегородок не соответствовал чертежу, сруб опирался только на сваи по периметру, что привело к провисанию обвязки дома.

Истец просила суд расторгнуть договор подряда, взыскать с ответчика денежные средства в размере 410 тысяч рублей, проценты, начисляемые банком по кредитному договору, штраф и судебную неустойку; обязать ответчика вернуть строительный лес; демонтировать сруб и вывезти все остатки строительных материалов с садового участка.

В соответствии с выводами судебной экспертизы, проведенной в ходе судебного разбирательства, все выявленные недостатки являются устранимыми. Стоимость устранения выявленных недостатков составляет 565 840 рублей.

Суд взыскал с ИП в пользу истца стоимость устранения выявленных недостатков и штраф. Однако женщина не предоставила доказательства того, что сруб изготовлен с существенными неустранимыми недостатками, в связи с чем в удовлетворении иных требований отказано.