 
Общество

Руководство «Михайловского» уладило конфликт с сотрудником и инспекцией труда

0

Северо-Западная межрегиональная территориальная государственная инспекция труда восстановила права работника музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское». Сотруднику музея руководство отказало в предоставлении отпуска в удобное для многодетного родителя время, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Работодатель признал факт нарушения и добровольно урегулировал возникшие разногласия с работником. В результате принятых мер права сотрудника восстановлены, ему предоставлена гарантия — отпуск в удобное для многодетного родителя время в соответствии с требованиями трудового законодательства.

В адрес работодателя направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ТК РФ. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026