Руководство «Михайловского» уладило конфликт с сотрудником и инспекцией труда

Северо-Западная межрегиональная территориальная государственная инспекция труда восстановила права работника музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское». Сотруднику музея руководство отказало в предоставлении отпуска в удобное для многодетного родителя время, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Работодатель признал факт нарушения и добровольно урегулировал возникшие разногласия с работником. В результате принятых мер права сотрудника восстановлены, ему предоставлена гарантия — отпуск в удобное для многодетного родителя время в соответствии с требованиями трудового законодательства.

В адрес работодателя направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ТК РФ.