Поддержка коллег важнее удаленки: псковичи перечислили главные составляющие счастья на работе

В Псковской области адекватность руководства (об этом в ходе опроса говорили 52% респондентов) и поддержка коллег (41%) влияют на счастье сотрудников сильнее, чем гибкий график или работа из дома (29%). К такому выводу пришли HR-tech-компания Skillaz и hh.ru на основе исследования среди 1 809 российских соискателей.

При этом для 57% псковичей ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий уровень дохода.

Средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила 4 из 10 баллов. В анализ вошли 11 наиболее массовых отдельных профессий, а также 22 профессиональные области — от продаж, производства и IT до медицины, образования, строительства, транспорта, автомобильного бизнеса, безопасности, маркетинга и юриспруденции.

Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий, заметили аналитики.

В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень счастья на 8–10 баллов. Среди конкретных специалистов высокий уровень счастья от профессии (8–10 баллов) отмечают 30% менеджеров по персоналу, тогда как низкие оценки (1–3 балла) выставили 36% опрошенных.

Профессия «Повар, пекарь, кондитер» демонстрирует высокий процент счастливых сотрудников — 29%, однако при этом 55% поваров выставили своей работе низкие оценки (1–3 балла). По профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» 50% опрошенных оценили свой уровень счастья на 1–3 балла, и лишь 16% — на 8–10 баллов.

Самые низкие показатели счастья зафиксированы в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», где 56% респондентов дали оценки 1–3 балла, и только 7% — 8–10 баллов. Среди отдельных профессий наибольшая доля низких оценок (1–3 балла) наблюдается у администраторов (59%), продавцов-консультантов и кассиров (56%), а также менеджеров по продажам (54%). Доля счастливых сотрудников (8–10 баллов) среди администраторов составляет 6%, среди продавцов — 9%, а среди менеджеров по продажам — 8%.

По профессиональным областям высокие показатели удовлетворенности также продемонстрировали сотрудники автомобильного бизнеса и сферы безопасности. В автомобильной отрасли 26% респондентов оценили свой уровень счастья в профессии на 8–10 баллов, при этом 51% поставили низкие оценки (1–3 балла). В сфере безопасности доля максимально высоких оценок составила 28% — столько же, сколько в HR, однако половина опрошенных (50%) также оценили свой уровень счастья на 1–3 балла.

Результаты опроса в Псковской области показывают, что удовлетворенность респондентов своей профессией формируется под воздействием финансовых, управленческих и средовых факторов:

Уровень дохода: высокая заработная плата остается определяющим критерием профессионального благополучия — ее указали 57% участников исследования;

Качество менеджмента: вторым по значимости фактором является компетентность и адекватность руководства (52%);

Рабочая атмосфера: поддержка со стороны коллег важна для 41% респондентов, что превышает значимость гибкого графика и дистанционного формата работы (29%). Видимые результаты работы (10%) и эргономика офиса (8%) занимают нижние строчки в рейтинге приоритетов.

Респонденты из Псковской области рассказали, чего именно, по их мнению, не хватает их профессии, чтобы она могла претендовать на звание «самой счастливой». В первую очередь участники опроса отмечали базовые потребности — достойный доход и отношение со стороны руководства:

Достойный уровень оплаты труда — 73%;

Человечное отношение со стороны руководства — 46%;

Возможности работать удаленно или по гибкому графику — 25%;

Признание и уважение к труду — 25%;

Здоровый баланс между работой и жизнью — 21%;

Карьерный лифт и прозрачный рост — 19%;

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне — 17%.