Мошенники запустили серию поддельных магазинов Apple

После удаления из App Store ряда российских сервисов пользователи стали чаще искать способы установки недоступного ПО через сторонние площадки. Этим начали пользоваться мошенники, создающие копии популярных магазинов приложений, пик которых пришелся на июнь и июль 2026 года. По данным «Информзащиты», в первом полугодии количество инцидентов с поддельными App Store, AltStore и другими связанными с Apple платформами выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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Около 46% таких ресурсов предлагали установить банковские приложения или криптовалютные кошельки, еще 28% имитировали альтернативные магазины приложений или сервисы для возврата удаленного ПО. Остальные распространяли игры, медиасервисы, инструменты с искусственным интеллектом и программы для обхода ограничений, рассказал директор Центра противодействия мошенничеству Павел Коваленко.

Аналитики Smart Business Alert также зафиксировали рост активности. За последний год специалисты выявили 3572 домена, связанных с названиями популярных магазинов приложений. После проверки 2864 из них были признаны потенциально опасными. Один из всплесков регистрации таких ресурсов произошел после удаления приложений «ВКонтакте» из App Store в конце июня 2026 года. За неделю специалисты обнаружили 87 новых подозрительных доменов против 63 неделей ранее, пишут «Известия». Еще одна волна пришлась на середину июля после удаления мессенджеров «ВКонтакте» и Мах из Google Play, рассказал руководитель сервиса Smart Business Alert компании ESA PRO Сергей Трухачев.