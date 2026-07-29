Межпарламентское соглашение о сохранении исторической памяти подписал спикер Собрания Александр Котов

Законодательное Собрание Псковской области присоединилось к межрегиональному парламентскому соглашению о сотрудничестве по вопросам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне – подпись под документом поставил председатель Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Соглашение объединяет законодательные органы семи российских регионов: Томской, Омской, Смоленской, Псковской областей, Алтайского края, Кузбасса и Красноярского края.

«Официальное подписание документа стало не стартом, а продолжением начавшегося ранее взаимодействия тыловых и фронтовых регионов, внёсших общий вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне», - отметили в Законодательном Собрании Псковской области.

Весной этого года делегации законодательных собраний Красноярского края, Томской и Смоленской областей приезжали в Псковскую область в рамках межпарламентского проекта «Единое историческое пространство: Дорогами Победы». Сибиряки и смоляне вместе с псковичами посетили места боевой славы, где в годы Великой Отечественной войны сражались их земляки, а также возложили цветы к воинским мемориалам.

«Это соглашение – не формальный договор о намерениях, а живой отклик наших сердец, это искренняя гордость за бессмертный подвиг наших отцов и дедов, победивших фашизм, и вечная боль утрат, которая никогда не утихнет», - подписывая соглашение, поделился Александр Котов.

Председатель Собрания подчеркнул, что региональные законодатели объединились, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне от циничных попыток переписать историю, и сохранить для последующих поколений благодарную память о мужестве и героизме защитников Отечества.