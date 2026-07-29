Межпарламентское соглашение о сохранении исторической памяти подписал спикер Собрания Александр Котов

Законодательное Собрание Псковской области присоединилось к межрегиональному парламентскому соглашению о сотрудничестве по вопросам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне – подпись под документом поставил председатель Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.
Фото: Законодательное Собрание Псковской области
Соглашение объединяет законодательные органы семи российских регионов: Томской, Омской, Смоленской, Псковской областей, Алтайского края, Кузбасса и Красноярского края.
«Официальное подписание документа стало не стартом, а продолжением начавшегося ранее взаимодействия тыловых и фронтовых регионов, внёсших общий вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне», - отметили в Законодательном Собрании Псковской области.
Весной этого года делегации законодательных собраний Красноярского края, Томской и Смоленской областей приезжали в Псковскую область в рамках межпарламентского проекта «Единое историческое пространство: Дорогами Победы». Сибиряки и смоляне вместе с псковичами посетили места боевой славы, где в годы Великой Отечественной войны сражались их земляки, а также возложили цветы к воинским мемориалам.
Председатель Собрания подчеркнул, что региональные законодатели объединились, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне от циничных попыток переписать историю, и сохранить для последующих поколений благодарную память о мужестве и героизме защитников Отечества.
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