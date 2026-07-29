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Жительница Палкинского округа передала постельное бельё семье, потерявшей дом при пожаре

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Жительница Палкинского округа Татьяна Ефремова передала постельное бельё семье, потерявшей дом при пожаре. Об этом пишет основатель фонда «Земляки», депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

В апреле в деревне Великое Село сгорел дом, который хозяева строили семь лет. После обращения семьи в фонд «Земляки» были выделены средства на покупку строительных материалов и всего необходимого для восстановления. 

«Но помощь на этом не закончилась. После моей публикации откликнулась жительница Палкинского округа Татьяна Ефремова. Она написала мне о том, что готова помочь погорельцам. Ранее она уже сотрудничала с фондом «Земляки» и не раз помогала жителям нашего региона», - пишет депутат.

Татьяна Ефремова занимается пошивом постельного белья и решила передать семье несколько комплектов. Через куратора фонда «Земляки» в Порховском округе Наталью Бялькину эта помощь уже доставлена.

«Именно из таких, казалось бы, небольших поступков складывается настоящая взаимопомощь. Спасибо всем, кто не остается в стороне и поддерживает тех, кому сейчас особенно нужна помощь», - поблагодарил Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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