Научный консультант псковского «Кванториума» о паролях, уловках мошенников и ИИ

По поручению Президента РФ, Минцифры России совместно со всеми заинтересованными в 2024 году приступили к реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Проект призван повысить качество жизни граждан и эффективность практически всех ключевых отраслей социальной сферы, государственного и муниципального управления и ключевых сфер российской экономики, а также обеспечить переход к сбалансированному росту отраслей под влиянием цифровых технологий. Также в рамках нацпроекта стартовала разработка новых образовательных программ с участием преподавателей-практиков. Насколько необходимо вводить в школьную программу курс по использованию нейросетей? Как искусственный интеллект помогает современным школьникам готовиться к экзаменам? Как в постоянно изменяющемся мире защитить себя и своих близких от кибермошенников? Что делать, если подозрительное письмо пришло на почтовый ящик или в мессенджере? На эти и многие другие вопросы ответил научный консультант и педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум Псков» Игорь Лубягин.

- Игорь Олегович, расскажите, можно ли сказать, что на сегодняшний день безопасность в цифровой среде является для большинства людей одним из приоритетов? Чем опасно отсутствие так называемой цифровой гигиены?

- Цифровая гигиена – это навык, который уже должен быть у каждого, потому что если мы окунемся немножко в прошлое, то от этого страдали больше люди, которые занимались IT-сферой, программированием, это было связано именно с компьютерной деятельностью, нужно было сохранять свои данные. Сейчас самое страшное – не попасться на уловки мошенников или потерять денежные средства, а стать инструментом в чужих руках. То есть, когда злоумышленники получают ваши данные и от вашего лица действуют на разных стадиях, начиная от вымогательства со стороны родственников, знакомых, просьб о помощи, переводов, и заканчивая тем, что используют ваши персональные данные для оформления уже каких-то кредитных историй, для заключения различных договоров, и используют вас уже как инструмент в своих корыстных деяниях. Это самое опасное.

Поэтому навык цифровой гигиены уже должен быть у каждого. Мы все ходим со смартфонами, у нас много сервисов, мы все завязаны на цифровизацию. У каждого есть страничка, как минимум в социальной сети «ВКонтакте», есть различные мессенджеры, как Мах, «Одноклассники», также почти у всех есть электронные почтовые ящики. У большинства еще есть корпоративные почты, с которыми они постоянно работают. И в данном контексте необходимым навыком цифровой гигиены является умение разделять личное и рабочее.

- Сейчас еще можно встретить людей, которые бы не понимали всю важность цифровой гигиены?

- Да, такие люди еще встречаются. У цифровой гигиены есть два основных правила. Первое – это никому не доверяй в Сети. Второе – это на каждый мессенджер, сервис и прочее должен быть свой пароль. На данный момент, когда я хожу с лекциями, узнаю и по опросам, по статистике, у многих людей на большое количество сервисов и прочее один-два пароля. Максимум, про который я слышал, – в госорганах у одного человека пять паролей на разные сервисы.

Все пароли мы пытаемся запомнить и держать все в голове, кто-то записывает на листочках, который иногда убирают под клавиатуру или под чехол телефона. Некоторые до сих пор пользуются записной книжкой с паролями, что также не является надежным вариантом для хранения паролей.

По статистике, есть факторы, на основе которых можно вычислить, как создают пароли. Поэтому сейчас актуально использовать длинные пароли и сгенерированные, а не те, которые можно придумать самостоятельно. Любого человека можно проанализировать и, используя современные инструменты, например, искусственный интеллект, можно узнать о человеке все: какое у него домашнее животное, какой госномер машины, номер телефона, дату регистрации брака, дату рождения, то есть определенные цифры и слова, которые человек использует в пароле. Самые надежные пароли, которые случайно сгенерированы, поскольку этот рандомный шифр сложно воссоздать, зная человека.

Исходя из этого, одним из правил цифровой гигиены является использование шифров по 12-16 символов на каждый онлайн-сервис, пароли нужны индивидуальные и разные. Все их запомнить нереально, но для этого есть специальные приложения, различные кейпассы, менеджеры паролей, которые хранят пароли, и чтобы получить к ним доступ, нужно знать только один мастер-пароль, который вводится, и пароль для каждого сервиса или сайта отображается. К тому же сейчас многие менеджеры паролей постоянно обновляют базы, смотрят, не утек ли пароль, не было ли взлома с таким паролем. Если данные действия при обновлении были замечены, то менеджер сразу предупреждает и просит поменять или видоизменить пароль.

- Мы сейчас в целом про навыки цифровой гигиены говорили. А может ли обычный человек, не специалист в цифровой среде, научиться распознавать опасный контент?

- Распознать можно всегда. Если смотреть на статистические данные, то взломы в основном происходят через «Госуслуги», то есть приходят поддельные сообщения от «Госуслуг» или банковских отделений. И еще, на удивление, часто люди реагируют на сообщения, где пишут о выигрыше в лотерею, не думают. Но есть и вторая статистика, которая показывает, что мошенники воздействуют на эмоциональный фон или какую-либо экстренную ситуацию, чтобы человек не подумал.

Это все нужно анализировать. Всегда нужно смотреть, откуда и от кого пришло сообщение. Это необходимо делать, чтобы не попасть на фишинговые ссылки. Если в сообщении есть какие-то вложенные файлы, их лучше не скачивать, а неизвестные ссылки - не открывать.

Что касается корпоративной почты, то лучше переслать само сообщение, а не скопированный текст, либо системному администратору, либо в службу информационной безопасности, то есть специалистам, которые смогут в безопасном режиме открыть, посмотреть, что находится в подозрительном сообщении. Потому что частенько бывают поддельные файлы внутри даже корпоративных сетей, например, отчет и файлы .exe, либо .bat. Такие форматы выглядят как отчеты, но при нажатии сработает скрипт, который все данные передаст злоумышленнику.

В январе этого года проводили массовые тестирования корпоративных сетей и их сотрудников. Сначала провели обучение, а потом закрепляли полученную информацию на практике. На почту отправляли различные подозрительные письма. Самый интересный момент исследования: письмо под названием «Бухгалтерский расчетный лист» открыло около 98% испытуемых. А в письме была ссылка, которую почти все открыли. То есть даже не посмотрели, что письмо не от бухгалтера, что отправитель не работает в организации. Увидели в теме «Расчетный лист» и открыли, перешли. Подобное наблюдается, если сообщение касается выигрыша в лотерею. Сразу начинают думать о деньгах и машинально открывают данные письма.

- Насколько необходимо соблюдать такую же осторожность, как с электронными письмами, в мессенджерах?

- Если в мессенджере происходит простое общение, в этом ничего такого нет. Но если в сообщении собеседник просит что-то скачать или перейти по ссылке, то уже нужно задуматься. Если человек знакомый и он скинул ссылку, чтобы проголосовать за дочку, за племяшку, то лучше позвонить и спросить, отправлял ли он какую-либо ссылку. Адекватный человек сразу скажет, отправлял он что-нибудь или нет. Тогда сразу можно понять, что на другом конце злоумышленник, который завладел чужой страницей родственника или знакомого.

С почтами нужно быть внимательным, потому что технологии меняются постоянно. Если раньше были только гиперссылки, сейчас появились файлы, уже научились вшивать скрипты в документы форматов .docs, .pdf, макросы, которые также позволяют завладеть данными.

Если говорить про людей, которые занимаются именно кибербезопасностью, то у всех есть какая-нибудь виртуальная машина, на которую скачивают подозрительное письмо, ссылку или файл, и потом ее открывают. Но, конечно, рядовому пользователю такую виртуальную машину иметь не нужно. Просто внимательность и проверка адресата.

- А есть ли какое-либо ранжирование у «нечистых на руку» людей? Обывателю они что-то скидывают или крупной компании, где явно есть определенная степень защиты?

- Да, безусловно. В основном все большие взломы идут через обычных людей. Большие компании выделяют крупные суммы на защиту, поэтому основная лазейка – это именно пользователи, обычные люди, через них пытаются попасть внутрь компании разными способами.

- То есть основное правило — быть внимательным в любом случае. Соблюдение данного правила имеет большое значение для корпоративной истории в том числе. А если получено вредоносное письмо, сообщение, что с ним делать? Удалять, оставлять непрочитанным, блокировать написавшего, звонить в полицию. Как следует поступить?

- Если ничего не случилось, то есть взлома не произошло, ваши персональные данные не утекли, если вы не потеряли денежные средства, то звонить в полицию точно не стоит. Если, конечно, это случилось, тогда уже позвонить в специальные службы — первое дело. Но не надо сначала удалять сообщение, а потом звонить в полицию, потому что дела не будет из-за отсутствия улик. Надо все равно знать, откуда сообщение пришло. Если ничего не случилось именно в вашу сторону, то просто пометить, как спам, и система почтового сервиса автоматически будет блокировать подобные сообщения.

Сейчас система почтового сервиса очень активно нацелена на защиту от спама и вредоносных писем и сообщений, поэтому, если письмо будет помечено как спам, и другие пользователи поместят этого адресата в папку спам, он будет автоматически блокироваться и у других пользователей. Эта система позволяет защитить большую часть населения. На данный момент ведется активная борьба именно с такими «сорняками». Если постепенно их «выдирать», дальше они не распрос