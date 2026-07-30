Разработан метод доставки лекарств от рака, который в разы эффективнее химиотерапии

Российские ученые разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который в ходе экспериментов оказался эффективнее традиционной химиотерапии в 10 раз. Он основан на использовании наноконтейнеров, способных полностью разрушаться в кровотоке, сообщил академик РАН, главный научный сотрудник ГЦН «Институт биоорганической химии» Сергей Деев.
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Доксорубицин — это противоопухолевый препарат, который помогает бороться с раком, повреждая ДНК раковых клеток. По словам Сергея Деева, классическая химиотерапия с этим препаратом имела ряд недостатков в плане высвобождения лекарства, поскольку он плохо растворяется в воде и воздействует и на здоровые клетки при введении.
При этом методе лекарство выходит из кровеносного сосуда в окружающее пространство между клетками — интерстиций, а потом проникает вглубь ткани самой опухоли. Благодаря этому препарат попадает прямо к раковым клеткам, минуя наночастицы носители, пишет ТАСС.