Разработан метод доставки лекарств от рака, который в разы эффективнее химиотерапии

Российские ученые разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который в ходе экспериментов оказался эффективнее традиционной химиотерапии в 10 раз. Он основан на использовании наноконтейнеров, способных полностью разрушаться в кровотоке, сообщил академик РАН, главный научный сотрудник ГЦН «Институт биоорганической химии» Сергей Деев.

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Доксорубицин — это противоопухолевый препарат, который помогает бороться с раком, повреждая ДНК раковых клеток. По словам Сергея Деева, классическая химиотерапия с этим препаратом имела ряд недостатков в плане высвобождения лекарства, поскольку он плохо растворяется в воде и воздействует и на здоровые клетки при введении.

«Разработан принципиально новый подход доставки лекарственных препаратов, основанный на использовании наноконтейнеров, наполненных химиопрепаратом и способных к быстрому и полному разрушению в кровотоке. Эффективность подхода, продемонстрированная in vivo на модели ранних метастазов меланомы в легких, на порядок превосходит эффективность традиционной химиотерапии», — говорится в докладе Сергея Деева.

При этом методе лекарство выходит из кровеносного сосуда в окружающее пространство между клетками — интерстиций, а потом проникает вглубь ткани самой опухоли. Благодаря этому препарат попадает прямо к раковым клеткам, минуя наночастицы носители, пишет ТАСС.