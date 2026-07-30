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Коммунист Малинкович предложил переименовать чизкейк в «буденновца»

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Название десерта «Чизкейк» нужно заменить на отечественное «Буденновец», изменив форму блюда и отказавшись от использования английских наименований в меню, заявил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

По словам политика, небольшая корректировка внешнего вида придаст десерту патриотический образ, а в ресторанах и кафе следует временно указывать старое название в скобках для удобства посетителей.

«Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть «Буденновец». Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать «Буденновец (бывший чизкейк)», чтобы человек понимал, что он берет. Я лично готов обратиться в «Роскачество», чтобы они направили эти рекомендации во все сети общепита», – рассказал Малинкович.

Коммунист отметил необходимость защиты кулинарного суверенитета и отказа от западных терминов в общественном питании.

«Почему мы называем свои продукты английскими словами? Если мы придем в паб в Лондоне, мы там не найдем ни манной каши, ни сырников – они используют свои названия. Если человек хочет съесть десерт, пусть получает его под нормальным отечественным названием», – приводит слова Малинковича «Абзац».

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