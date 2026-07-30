Биолог рассказал, когда произойдет второй пик активности клещей

Второй пик активности иксодовых клещей в Москве и Московской области приходится на август-сентябрь, однако он выражен слабее весеннего, поскольку в этот период активность сохраняет только европейский лесной клещ, тогда как у таежного клеща осеннего пика нет. При этом укусы клещей в регионе могут фиксироваться до середины октября, сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ЗИН РАН Сергей Леонович.

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«У лесного клеща два пика активности, весенний и летний (август-сентябрь). Этот пик выражен слабее, чем весенний, потому что у таежного клеща осеннего пика активности нет. То есть, активны только клещи одного из трех видов», — сказал Сергей Леонович.

По словам ученого, в Московском регионе наиболее распространены клещи двух родов - Ixodes и Dermacentor. К роду Ixodes относятся таежный клещ (Ixodes persulcatus) и европейский лесной клещ (Ixodes ricinus), оба вида являются переносчиками клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Луговой клещ (Dermacentor) на людей нападает редко, его можно отличить по белому рисунку на спинке.

При этом, как подчеркнул эксперт, широко рекламируемые репелленты против клещей практически неэффективны, поскольку клещи выбирают место для присасывания с помощью контактных рецепторов и могут найти даже небольшой необработанный участок кожи. Поэтому основными мерами защиты остаются закрытая одежда и отсутствие открытых участков кожи.

Сергей Леонович отметил, что наиболее актуальным заболеванием, передаваемым клещами в Москве и Московской области, остается клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Это бактериальная инфекция, которая при своевременной диагностике относительно просто лечится антибиотиками. Клещевой энцефалит в регионе встречается значительно реже, особенно по сравнению с Северо-Западом России, Карелией и Сибирью, пишет ТАСС.

Напомним, более 80 псковичей обратились за медпомощью после присасывания клеща с 20 по 26 июля.