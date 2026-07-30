 
Общество

Александр Шолохов: Русский характер – это справедливость, память и язык

0

Гуманизм, милосердие и справедливость – вот что отличает русского человека от всего остального мира. При этом важным аспектом сохранения исторической памяти остается приоритет духовного над материальным. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Именно у русских стремление к справедливости заложено в сами основы и впитано с молоком матери. Если это несправедливо – мы готовы с этим бороться, страдать за это и в то же время достигать справедливости», – подчеркнул Александр Шолохов.

Еще одна отличительная черта русского духа от остальных – преемственность поколений и историческая память. По словам депутата, достаточно уничтожить памятники народа, чтобы уже во втором поколении он перестал существовать как нация.

«Вдумайтесь: с чего начинают переписыватели истории? Они валят памятники, переименовывают улицы. Но памятники — это не только монументы. В широком смысле это наша история, культура, язык – те основы, на которых мы зиждемся. Те самые скрепы. Без них народ не может существовать как самостоятельная единица. Государства приходили и уходили с исторической арены, но народы исчезали лишь тогда, когда утрачивали историческую память, самоуважение и язык», – убежден Александр Шолохов.

Говоря о языке, Александр Шолохов, внук русского советского писателя Михаила Шолохова, напомнил о законах, принятых по инициативе президента для защиты русского языка от «враждебных вмешательств». 

«Понимаю, что у некоторых это вызовет скептическую улыбку, но предлагаю задуматься всерьез. Если вывески на магазинах написаны на чужом языке – для кого они? Там, где это не туристическое место, их часто даже не все понимают», – заметил депутат.

Гость студии подчеркнул, что относиться к языку как к одноразовой вещи нельзя: «Сегодня так, завтра поменяю. Мне не нравится писать так – буду по-другому. Не хочу называть по-русски вещи, которые в русском языке имеют четкие, ясные и куда более красочные определения. Так нельзя. Язык – это квинтэссенция культуры, та основа, которой она передается. Передать нашу культуру другим языком невозможно. Любой литературный перевод – это слепок, даже если он будет очень хорошим. Но это не исходный вариант. Именно поэтому Алесандр Пушкин не очень известен в мире – он наш, его можно понять только на русском».

Парламентарий напомнил о принятых законах, которые ограничивают использование иностранных слов, обязывают официальные структуры и СМИ применять литературный русский язык и предписывают не использовать англицизмы в документах, если существуют русские аналоги.

«Меня спросят: а как это определить? Эта работа заняла пять лет. Сегодня есть официальные словари, общедоступные и размещенные в интернете, по которым можно четко определить: вот это слово в современном русском языке существует. При этом любой язык – живой организм, он подпитывается другими словами, но только тогда, когда у него самого нет такого слова», – заключил Александр Шолохов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026