Александр Шолохов: Русский характер – это справедливость, память и язык

Гуманизм, милосердие и справедливость – вот что отличает русского человека от всего остального мира. При этом важным аспектом сохранения исторической памяти остается приоритет духовного над материальным. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Еще одна отличительная черта русского духа от остальных – преемственность поколений и историческая память. По словам депутата, достаточно уничтожить памятники народа, чтобы уже во втором поколении он перестал существовать как нация.
Говоря о языке, Александр Шолохов, внук русского советского писателя Михаила Шолохова, напомнил о законах, принятых по инициативе президента для защиты русского языка от «враждебных вмешательств».
Гость студии подчеркнул, что относиться к языку как к одноразовой вещи нельзя: «Сегодня так, завтра поменяю. Мне не нравится писать так – буду по-другому. Не хочу называть по-русски вещи, которые в русском языке имеют четкие, ясные и куда более красочные определения. Так нельзя. Язык – это квинтэссенция культуры, та основа, которой она передается. Передать нашу культуру другим языком невозможно. Любой литературный перевод – это слепок, даже если он будет очень хорошим. Но это не исходный вариант. Именно поэтому Алесандр Пушкин не очень известен в мире – он наш, его можно понять только на русском».
Парламентарий напомнил о принятых законах, которые ограничивают использование иностранных слов, обязывают официальные структуры и СМИ применять литературный русский язык и предписывают не использовать англицизмы в документах, если существуют русские аналоги.