Александр Шолохов: Русский характер – это справедливость, память и язык

Гуманизм, милосердие и справедливость – вот что отличает русского человека от всего остального мира. При этом важным аспектом сохранения исторической памяти остается приоритет духовного над материальным. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Именно у русских стремление к справедливости заложено в сами основы и впитано с молоком матери. Если это несправедливо – мы готовы с этим бороться, страдать за это и в то же время достигать справедливости», – подчеркнул Александр Шолохов.

Еще одна отличительная черта русского духа от остальных – преемственность поколений и историческая память. По словам депутата, достаточно уничтожить памятники народа, чтобы уже во втором поколении он перестал существовать как нация.

«Вдумайтесь: с чего начинают переписыватели истории? Они валят памятники, переименовывают улицы. Но памятники — это не только монументы. В широком смысле это наша история, культура, язык – те основы, на которых мы зиждемся. Те самые скрепы. Без них народ не может существовать как самостоятельная единица. Государства приходили и уходили с исторической арены, но народы исчезали лишь тогда, когда утрачивали историческую память, самоуважение и язык», – убежден Александр Шолохов.

Говоря о языке, Александр Шолохов, внук русского советского писателя Михаила Шолохова, напомнил о законах, принятых по инициативе президента для защиты русского языка от «враждебных вмешательств».

«Понимаю, что у некоторых это вызовет скептическую улыбку, но предлагаю задуматься всерьез. Если вывески на магазинах написаны на чужом языке – для кого они? Там, где это не туристическое место, их часто даже не все понимают», – заметил депутат.

Гость студии подчеркнул, что относиться к языку как к одноразовой вещи нельзя: «Сегодня так, завтра поменяю. Мне не нравится писать так – буду по-другому. Не хочу называть по-русски вещи, которые в русском языке имеют четкие, ясные и куда более красочные определения. Так нельзя. Язык – это квинтэссенция культуры, та основа, которой она передается. Передать нашу культуру другим языком невозможно. Любой литературный перевод – это слепок, даже если он будет очень хорошим. Но это не исходный вариант. Именно поэтому Алесандр Пушкин не очень известен в мире – он наш, его можно понять только на русском».

Парламентарий напомнил о принятых законах, которые ограничивают использование иностранных слов, обязывают официальные структуры и СМИ применять литературный русский язык и предписывают не использовать англицизмы в документах, если существуют русские аналоги.