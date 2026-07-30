Игра с иностранными словами и необоснованное замещение русской речи ведут к потерям – Александр Козловский

Судьба российской промышленности зависит, в том числе, от привычки заимствования из-за рубежа. Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Парламентарий рассказал, что его комитет включился в работу над законом о защите русского языка в качестве соисполнителя. Проводилось совместное заседание с участием руководителей и представителей крупных компаний, в том числе тех, что носят иностранные названия. «Там были жаркие споры. Представители бизнеса возмущались: как же так, мы всегда так назывались, а теперь должны меняться», – вспомнил Александр Козловский, добавив, что и сам в прошлом руководил промышленным предприятием и погружен в эту тему.

По мнению депутата, привычка давать собственным продуктам иноязычные названия и аббревиатуры прививает обществу с самого детства восприятие иностранного как чего-то заведомо лучшего.

Александр Козловский признал, что есть вещи, которые за рубежом делают лучше, но и Россия ничем не уступает. Однако стереотип «все зарубежное – значит качественное» все же задевает отечественные предприятия. «Они испытывают дефицит в заказах только потому, что у них "не то" название», – пояснил гость студии.

Причину парламентарий видит в 1990-х годах, когда почти все вывески были на иностранном языке. «К чему это привело? К тому, что российские предприятия закрывались в огромных количествах. Мы пережили трагичные годы спада производства. Кто-то говорит: рынки развивались. Да, но мы начали завозить все в неимоверных количествах из-за рубежа и забыли про собственное производство. И все это звучало через иностранные слова, иностранными терминами», – убежден Александр Козловский.

Именно тогда, по его словам, выросло поколение, привыкшее к англицизмам. Себя он тоже относит к тем, чья молодость прошла под иностранными вывесками: «Я внутренне понимаю: вроде бы хотелось, чтобы все это звучало по-иностранному, и для меня это кажется естественным. Но я понимаю, откуда это пришло и как это произошло. А если бы этого не было – мы бы нормально воспринимали все на русском языке».

Александр Козловский подчеркнул, что многие продукты питания, произведенные в России и принадлежащие российским акционерам, до сих пор носят английские вместо русских названий. «Происходит замещение восприятия. Мы почему-то себя не так любим, как все зарубежное. Игра с иностранными словами и необоснованное замещение русской речи ведут к потерям – в промышленности, в экономике, в ее развитии. Поэтому использование иностранных слов должно быть ограничено», – резюмировал депутат.