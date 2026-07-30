Гострудинспекция восстановила права работника в Пскове

Северо-Западная межрегиональная Гострудинспекция восстановила права работника ООО «Медсанчасть ПЭМЗ» в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Гострудинспекции.

В инспекцию поступило обращение работника о нарушении трудовых прав. Заявитель сообщил, что работодатель уклонялся от расторжения трудового договора по инициативе работника и не произвел полный расчет при увольнении. По результатам проверки доводы работника подтвердились. Работодатель признал допущенные нарушения и добровольно урегулировал спор.

Работнику произведен окончательный расчет, выплачены все причитающиеся суммы, а также предусмотренные законом компенсационные выплаты.

В адрес работодателя направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований трудового законодательства.