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С Android-смартфонов посоветовали удалить одно приложение

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Удаление программы AICore с Android-смартфонов позволит освободить место в памяти устройства и избавиться от навязчивых уведомлений. Об этом сообщает издание Android Police.

По словам автора портала Джона Гилберта, приложение AICore можно найти на смартфонах, которые поддерживают работу с моделями искусственного интеллекта (ИИ). Специалист проанализировал эту программу, рассказал о ее функциях, назвал вредной и призвал пользователей Android избавиться от нее, пишет «Лента.ру».

Гилберт заявил, что этот сервис поддерживает установленные на устройстве модели ИИ в актуальном состоянии и позволяет им взаимодействовать с другими приложениями. Однако оно может занимать много места в памяти телефона — около 7 гигабайт. Журналист Android Police удалил его и рассказал, что нисколько не испортил свой опыт взаимодействия с аппаратом.

Сотрудник СМИ объяснил, что на его девайсе продолжили работать функции ИИ. Однако другие приложения перестали присылать подсказки, связанные с нейросетями. «Если вы, как и я, избегаете использования функций ИИ, вам следует удалить AICore, поскольку ничего важного вы не потеряете», — заключил специалист.

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